У Росії охопило полум'ям 66,4 тисяч гектарів лісу. Відомо про близько 70 епіцентрів займання. Найсильніші пожежі лютують в Амурській області.

Амурська область РФ продовжує очолювати список територій по загальній площі, охопленій вогнем. Відомо про вісім лісових пожеж на площі майже 36,2 гектарів, повідомляють російські ЗМІ.

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Помітно зросла за добу площа природних пожеж у Красноярському краї два загоряння охопили понад 1,7 тисяч гектарів лісу. Для порівняння – у попередній звітний період, за даними авіалісової охорони, площа пожеж у цьому регіоні не перевищувала 100 гектарів.

У Хабаровському краї зафіксували 20 осередків займання (майже 1,7 тисяч гектарів).

Слабоумство і відвага – це наша візитівка. До речі, рятувальники не справляються, оскільки частину перекинули на захист майбутнього Чемпіонату світу з футболу,

– пише у Twitter "Чёткий ТАСС".