Сильный пожар произошел в центре Дубая. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.
Обратите внимание Дубай накрыло сильным градом, несмотря на жару: впечатляющее видео
В Дубае вспыхнул масштабный пожар
Как стало известно, почти весь небоскреб Emaar, крупнейшего девелопера в арабском мире, охвачен огнем. Черные следы огня от пламени можно было увидеть на здании, которое является частью серии башен под названием 8 Boulevard Walk от Emaar.
Отмечается, что пожарная сигнализация внутри здания поначалу не сработала. Но огонь удалось потушить.
Последствия пожара в Дубае / фото AP
В Дубае большой пожар: смотрите видео
Заметим, что серия пожаров в высотных зданиях в засеянном небоскребами Дубае за последние годы возобновила вопрос о безопасности облицовки и других используемых в стране материалов.
Масштабные пожары в Дубае
- В 2016 году в Дубае масштабный огонь охватил два жилых небоскреба. Сначала загорелся один небоскреб, но из-за сильного ветра пожар перекинулся на соседнюю башню.
- В 2018 году в Дубае в районе Dubai Marina вспыхнул пожар в одном из небоскребов под названием Zen Tower. Очевидцы пожара показали в социальных сетях фото и видео инцидента.
- В июле 2021 года в Дубае прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел в морском порту Джебель-Али.
Достойно внимания – В Дубае прогремел мощный взрыв: смотрите видео