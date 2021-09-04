Об этом написал в фейсбуке общественный активист Игорь Луценко.



"А знаете, что общего между горящим Костелом Святого Николая, киевским цирком на площади Победы и разрушенным Гостиным двором на Контрактовой? Все они находятся на балансе Министерства культуры. За все, что происходит внутри этих зданий (а там происходят ужасные вещи, и пожар - лишь яркая вершина айсберга), отвечало и отвечает именно это министерство. Советую подумать, не стоит ли освободить место министра культуры для более компетентного и решительного руководителя. А то у нас в Киеве скоро учреждения культуры под управлением министерства закончатся", – написал Игорь Луценко.



Общественный активист выражает уверенность, что костел Святого Николая нужно спасать от "управления" министерства. Пожар - это результат дикой халатности государства, пишет он.



"Так что, пожалуй, хватит! Стоит передать (костел – 24 канал) католической общине столицы, которая борется за него десятилетиями. Саботаж Минкульта должен закончиться, потому что приводит к тому, что ответственное за сохранение памятника государство в лице министерства не может его сохранить", – считает Луценко.



Также, по его мнению, следует передать на баланс других структур Киевский цирк и Гостиный двор.



"Полумертвый цирк нужно передать Киеву. И наконец объединить в одну концепцию с Киевской муниципальной академией эстрадного и циркового искусства. Мой любимый Гостиный двор. Или немедленно выделить средства на его восстановление, или пойти навстречу требованиям ВСЕХ фракций Киевсовета, которые представляют громаду города (в том числе и требованиям фракции Слуги Народа в КГС). И, наконец, передать многострадальное здание на баланс города, чтобы началась его долгожданная реставрация, с учетом видения громады города и Подола", – отмечает Игорь Луценко.

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Как сообщалось, в пятницу ночью произошел пожар в костеле Святого Николая в Киеве, в результате которого серьезно пострадала внутренняя отделка здания. В частности, разрушен уникальный орган. Причиной пожара предварительно называют короткое замыкание.