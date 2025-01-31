Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Отмечается, что к тушению пожара россияне привлекли 130 специалистов и 37 единиц техники, также был использован пожарный поезд.

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Огонь охватил здание в Москве

По данным СМИ, пожар начался в Сходненском тупике на северо-западе Москвы. Огонь вспыхнул в зданиях бывшего завода, а затем перекинулся на хостел, который расположен рядом.

Российские правоохранители информируют, что площадь пожара уже увеличилась до 2000 квадратных метров, также произошло частичное обрушение крыши здания. Отмечается, что пожарные эвакуировали из помещения 60 человек. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности № 3, однако информации о пострадавших пока нет.

Россияне пытаются потушить пожар: в сети показали видео

До прибытия пожарных подразделений из здания вышли 300 человек.

Очевидцы и российские СМИ публикуют в сети многочисленные видео пожара, на которых можно увидеть масштабы возгорания.

В Москве продолжается масштабный пожар: смотрите видео