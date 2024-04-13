Причину возгорания установят правоохранители. О деталях пожара рассказали в ГСЧС.

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Пожар в заведении общественного питания в Подольском районе

Как отметили в ГСЧС, 12 апреля в 21:10 поступило сообщение о пожаре на Контрактовой площади.

Возгорание произошло на кухне (в заведении общественного питания – 24 Канал), что на первом этаже, с распространением пламени по вентиляционной шахте на чердак. Пожар на площади 30 квадратных метров ликвидирован в 22:22,

– уточнили в ГСЧС.

В Киеве на Подоле горело заведение общественного питания / Фото ГСЧС

По словам спасателей, один человек обратился к медикам с предварительным диагнозом раздражение дыхательных путей, но от госпитализации отказалась.

Там отметили, что правоохранители будут устанавливать причину пожара.

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