Причину загоряння встановлять правоохоронці. Про деталі пожежі розповіли в ДСНС.

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Пожежа в закладі громадського харчування в Подільському районі

Як зазначили в ДСНС, 12 квітня о 21:10 надійшло повідомлення про пожежу на Контрактовій площі.

Загоряння сталося на кухні (в закладі громадського харчування – 24 Канал), що на першому поверсі, з розповсюдженням полум'я по вентиляційній шахті на горище. Пожежу на площі 30 квадратних метрів ліквідовано о 22:22,

– уточнили в ДСНС.

У Києві на Подолі горів заклад громадського харчування / Фото ДСНС

За словами рятувальників, одна особа звернулася до медиків з попереднім діагнозом подразнення дихальних шляхів, але від госпіталізації відмовилася.

Там зазначили, що правоохоронці будуть встановлювати причину пожежі.

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