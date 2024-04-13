Причину загоряння встановлять правоохоронці. Про деталі пожежі розповіли в ДСНС.
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Пожежа в закладі громадського харчування в Подільському районі
Як зазначили в ДСНС, 12 квітня о 21:10 надійшло повідомлення про пожежу на Контрактовій площі.
Загоряння сталося на кухні (в закладі громадського харчування – 24 Канал), що на першому поверсі, з розповсюдженням полум'я по вентиляційній шахті на горище. Пожежу на площі 30 квадратних метрів ліквідовано о 22:22,
– уточнили в ДСНС.
У Києві на Подолі горів заклад громадського харчування / Фото ДСНС
За словами рятувальників, одна особа звернулася до медиків з попереднім діагнозом подразнення дихальних шляхів, але від госпіталізації відмовилася.
Там зазначили, що правоохоронці будуть встановлювати причину пожежі.
У Львові була пожежа у відомому ресторані "Реберня"
- Пізно ввечері 16 лютого цього року стало відомо про пожежу у центрі Львова. За наявною інформацією, спалахнула вона у будівлі ресторану "Реберня".
- Відомо, що пожежу ліквідували і внаслідок неї ніхто не постраждав.
- Згодом у фейсбуці "Реберні" сповістили, що за попередньою інформацією пожежа у ресторані спалахнула через коротке замикання.