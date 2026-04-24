Возгорание по меньшей мере двух резервуаров: СМИ показали последствия мощного удара по НПС "Горький"
- Пожар на станции "Горький" охватил по меньшей мере два резервуара в результате атаки украинских беспилотников.
- Станция является стратегически важным объектом и обеспечивает перекачку нефти на НПЗ в Москве, Ярославле и Киришах.
Пожар на российской нефтеперекачивающей станции "Горький" в Нижегородской области России, который вспыхнул в результате атаки украинских беспилотников, охватил по меньшей мере два резервуара.
Об этом свидетельствует спутниковый снимок Planet Labs за 23 апреля, которое показали "Схемы".
Какие последствия атаки на НПЗ "Горький"?
Накануне беспилотники СБУ атаковали российскую нефтеперекачивающую станцию "Горький". В результате удара дронами были повреждены 3 резервуара с нефтью, вспыхнул пожар площадью 20 тысяч квадратных метров.
Кадры пожара на НПС "Горький" / "Схемы"
Известно, что соответствующая станция является стратегически важным объектом российского топливно-энергетического комплекса и принадлежит компании "Транснефть-Верхняя Волга", и обеспечивает перекачку сырья на нефтеперерабатывающие заводы.
Станция поставляет нефть на НПЗ в Москве, Ярославле и Киришах. Агентство Reuters тоже писало, что в результате атаки вспыхнули по меньшей мере два из четырех резервуаров для хранения нефти, каждый вместимостью 50 тысяч кубических метров.
Заметим, что нефть, которую перекачивает эта станция, в частности, подается в нефтепровод "Дружба", которую недавно отремонтировала Украина по просьбе ЕС для восстановления транспортировки продуктов в Словакию и Венгрию.
Кстати. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала, анализируя недавние атаки, сообщал о последовательном уничтожении нефтеэкспортных мощностей России, что значительно ограничивает возможности врага на мировом рынке нефти.
Какие объекты атаковали ранее?
Также ранее дроны могли атаковать Новокуйбышевский НПЗ в Самаре. Под ударом, вероятно, также был нефтехимический комбинат, поскольку оба предприятия расположены в пределах одной промышленной зоны.
До этого украинские военные нанесли удар по пункту управления движением военных кораблей Черноморского флота в Севастополе. Поразили и пункты управления БпЛА в районах Коровяковки и Теткино.
Кроме вышеупомянутого, на днях дроны могли атаковать Сызранский НПЗ, ежегодный объем переработки которого составляет от 7 до 8,9 миллионов тонн нефти. Объект является стратегически важным для обеспечения оккупантов.