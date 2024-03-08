Об этом говорится в заявлении на сайте компании. Отмечается, что производство открыто по статье об умышленном поджоге.

Смотрите также Детали пожара на Осокорках: правоохранители устанавливают причастных

Пожар на Осокорках

В ответ на обращение Stolitsa Group полиция открыла уголовное производство по факту возможного поджога на озере Тягле. Компания сообщила, что заинтересована в быстром и объективном расследовании дела.

Мы готовы предоставить денежное вознаграждение за информацию, что поможет выяснить обстоятельства происшествия, если кто-то стал свидетелем умышленного поджога,

– говорится в заявлении.

Компания отмечает, что не намерена застраивать заповедную зону и расценивает ситуацию как атаку конкурентов, связанную с судебным спором за один из участков застройки. Там добавили, что они являются бизнесом с европейскими инвестициями и будут защищать свою репутацию как от конкурентов, так и от медиаатак.

Stolitsa Group является бизнесом с европейскими инвестициями и заявляет о планах защищать свою репутацию как от конкурентов, так и от медиаатак. Отмечается, что рядом с местом пожара находится площадка незавершенного строительства компании.