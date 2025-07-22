Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Zaxid.Net.

Смотрите также Возле оккупированного Энергодара горит лес: пожар угрожает Запорожской АЭС

Что известно о пожаре на рынке во Львове?

Согласно данным ГСЧС, около 23 часов спасатели получили сообщение о пожаре на улице Владимира Великого в торговом павильоне из сэндвич-панелей. В течение часа пожар удалось потушить.

Горела одежда, повреждена стена и крыша. Спасены восемь павильонов. Пожар локализован в 23:22 и в 23:47 ликвидирован,

– сообщили спасатели.

Они указали, что в результате возгорания никто не пострадал. Правоохранители устанавливают причину возникновения пожара.

К слову, в ночь на воскресенье, 20 июля, во Львове возникла пожар на территории Привокзального рынка. Пожар вызвал сильное задымление. Пожарные быстро локализовали возгорание. Известно, что никто не пострадал.