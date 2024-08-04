В воскресенье, 4 августа, около 19:30 в телеграм-каналах начали появляться фото и видео, на которых видно дым от огня в столице. Журналисты 24 Канала связались с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

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Что загорелось в Киеве

Пресс-секретарь ГСЧС Киева Анастасия Семенчук констатировала, что вспыхнул огонь в Деснянском районе именно на улице Электротехнической.

Произошло возгорание мусора и покрышек на открытой территории с распространением на бытовку,

– отметила чиновница.

Она также отметила, что по состоянию на 20:10 пламя было локализовано на площади 250 квадратных метров. Спасатели ликвидируют пожар.

Загорелся мусор на Троещине в Деснянском районе Киева / Фото с телеграм-каналов

Над столичной Троещиной – густой столб черного дыма: смотрите видео с телеграм-каналов

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Вспомним напоследок коротко о других пожарах, которые недавно произошли: