В воскресенье, 4 августа, около 19:30 в телеграм-каналах начали появляться фото и видео, на которых видно дым от огня в столице. Журналисты 24 Канала связались с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.
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Что загорелось в Киеве
Пресс-секретарь ГСЧС Киева Анастасия Семенчук констатировала, что вспыхнул огонь в Деснянском районе именно на улице Электротехнической.
Произошло возгорание мусора и покрышек на открытой территории с распространением на бытовку,
– отметила чиновница.
Она также отметила, что по состоянию на 20:10 пламя было локализовано на площади 250 квадратных метров. Спасатели ликвидируют пожар.
Загорелся мусор на Троещине в Деснянском районе Киева / Фото с телеграм-каналов
Над столичной Троещиной – густой столб черного дыма: смотрите видео с телеграм-каналов
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Вспомним напоследок коротко о других пожарах, которые недавно произошли:
- 4 августа во Львовской области, а именно – в Яворивском районе, вспыхнул мощный пожар, который сопровождался большим столбом черного дыма. В ГСЧС заявили, что горит складское помещение;
- 2 августа в Киеве в районе Борщаговки загорелся мусор. Представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщил, что на место происшествия оперативно прибыли спасатели;
- в эти дни в Европе продолжаются масштабные лесные пожары. В частности, в Испании, Хорватии и Греции пожарные борются с огнем, применяя экскаваторы и самолеты-водолазы.