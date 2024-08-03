Мост имени Евгения Патона – старейший автомобильный мост в Киеве. Он находится в аварийном состоянии с 2017 года, однако по мосту до сих пор движутся машины и общественный транспорт, связывая Дарницу с Печерском.

Ученые Института электросварки призывают немедленно перекрыть мост и отремонтировать его – он не обслуживался с 1953 года. КГГА в ответ на призыв ученых просит правительство срочно отреставрировать мост.

Что известно о состоянии моста Патона – читайте в материале 24 Канала.

Когда построили мост Патона Мост Патона – первый в мире цельносварной металлический мост. Его построили в 1953 году. Длина моста – более полутора километров, а объединяет он проспект Соборности и Днепровскую набережную на левом берегу с бульваром Михновского и Набережным шоссе на правом берегу. Со времени открытия до 2004 года по мосту проходила трамвайная линия, соединявшая Подол с левобережьем. После ее демонтажа по мосту курсирует троллейбус.



Мост находится в собственности государства – Киев передал его для ремонта в проект "Большая стройка".

Какими были предыдущие планы по ремонту моста

В 2020 году мост признали аварийным и запланировали его ремонт до 2025 года, писали на сайте КГГА. Тогда же мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о начале реставрации моста.

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Мост планировали реставрировать "с приспособлением", без полной перестройки, поскольку объект является памятником градостроительства и архитектуры.



Трамвай на мосту Патона в 1997 году / Архивное фото

Реставрация должна была продолжаться до конца 2025 года, а гарантия ремонта составляла бы не менее, чем 10 лет. Ремонт планировали провести за бюджетные средства. Заказчиком строительства был Киевавтодор.

Чтобы начать работы, корпорация должна была получить разрешение от Министерства культуры. На время реконструкции мост должны были вывести из реестра памятников, а после завершения всех работ – вернуть обратно в реестр. Однако тогда работы так и не начали.

Что не так с мостом Патона

Мост Патона находится в аварийном состоянии с 2017 года, чтобы не допустить его дальнейшего разрушения, мост надо немедленно перекрыть и отремонтировать. Об этом в интервью LIGA.net рассказал директор Института электросварки им. Патона Игорь Кривцун.

За последние два года я подписал, наверное, три или четыре обращения к Кличко, к Шмыгалю. Мы объясняем, уважаемые, мост скоро рухнет. Он не обслуживался фактически с 1953 года. Там страшная коррозия, нужно убрать много мусора, потому что он становится влажным и ускоряет коррозию,

– отметил Кривцун.

По словам главы института, из-за коррозии сильно сократилась толщина металла нижнего пояса моста – в некоторых местах она составляет 5 миллиметров, а должна быть втрое больше.

"Еще ни разу не происходило полное обследование моста. Его исследовали только там, где был доступ. Поэтому общая картинка может быть совсем другой. Там могут быть существенные проблемы, которых мы пока не видим", – говорит Кривцун.

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Мост Патона / Фото Wikimedia

Важно. 30 апреля 2024 года Кабмин решил направить 3,7 миллиарда гривен Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры. В частности 1 миллион гривен из них направили на "работы и услуги по реставрации столичного моста Патона и подходов к нему с возможностью строительства нового моста".

В институте говорят о готовности помочь с восстановлением моста – надо только начать процесс. По словам ученых из Института Патона, разрушение моста началось после 2013 года, когда под тротуарами меняли коммуникации и во время работ мусор попал на металлические конструкции. Когда он намокает, это ускоряет коррозию.

КГГА призвала правительство отремонтировать мост

Мэр Киева Виталий Кличко 1 августа обратился к правительству с требованием реставрировать мост Патона, чтобы избежать аварийных ситуаций. В КГГА напомнили, что по настоянию правительства и Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры город передал мост Патона для ремонта в проект "Большая стройка".

Обратите внимание! Постановлением Кабмина № 1271 заказчиком этих работ определена Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области. В январе 2023 года распоряжением КГВА коммунальная корпорация "Киевавтодор" передала функции заказчика по выполнению работ по реставрации Службе.

Столичная администрация неоднократно обращалась в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области с просьбой безотлагательно принять меры по реставрации этого моста, поскольку он имеет стратегическое значение для Киева. Однако в течение двух лет никаких работ для улучшения состояния сооружения не проведено,

– говорится в заявлении КГГА.

Специалисты городского КП "Киевавтодормост" проводят круглосуточный мониторинг технического состояния моста и постоянно выполняют комплекс работ по его эксплуатационному содержанию, утверждают в мэрии.

Как Киев будет справляться без двух мостов

Сейчас в Киеве в аварийном состоянии – два больших моста через Днепр. Это мост Патона 1953 года постройки и мост Метро, построенный в 1965 году. По нему же курсируют поезда красной линии метро. В мае коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на его реставрацию ожидаемой стоимостью 2 миллиарда гривен. Работы должны быть завершены до конца 2026 года.

Противоаварийные работы являются одним из этапов работ, которые входят в состав работ по реставрации моста Метро. После выполнения противоаварийных работ начнется выполнение работ по реставрации, а именно разработка проектно-сметной документации на реставрацию с последующим выполнением строительных работ на объекте. В рамках противоаварийных работ выполнят установку временных металлических поддерживающих конструкций в аварийных прогонах,

– комментировал 24 Каналу заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентин Кульбако.

По Северному мосту, который соединяет Оболонь с левобережьем и является частью Малой окружной дороги, в этом году установили ограничения движения для транспорта весом более 20 тонн. Этот вантовый мост построен в 1976 году, ним курсируют троллейбусные и автобусные маршруты, соединяющие Оболонь и Почайную с Троещиной и Воскресенкой.

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Если в случае ограничения движения по мосту Метро трафик должен взять на себя новый Подольский мост, то в случае перекрытия моста Патона и отсутствия движения по Южному мосту весь трафик должен перейти на Дарницкий мост. Этот мост, открыт в 2011 году, не имеет контактной сети троллейбуса, что не позволит перевести на него движение по маршрутам общественного транспорта. В случае, если закроют движение по мостам Метро, Патона и Южному, Киев останется только с двумя автомостами, что полноценно функционируют, – Северным и Дарницким. А это еще больше ухудшит транспортную ситуацию в столице.