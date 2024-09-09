Россияне сознательно совершили поджог на территории градирни ЗАЭС, чтобы обвинить во всем Украину. Об этом 24 Каналу рассказала Ольга Кошарная – независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности.

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Что произошло на ЗАЭС

Пожар на Запорожской АЭС возник 11 августа на техническом водоснабжении. Из-за огня пострадала градирня и другое оборудование. Россияне традиционно обвинили во всем ВСУ.

По надежным источникам, которые есть у меня на ЗАЭС, произошло возгорание генератора и запаса топлива на отметке 15 метров. В градирне расположены средства электронной борьбы и средство наблюдения "Муром", им нужно питание. Сначала россияне пытались протянуть от ЗАЭС кабель, но работники не позволили им. Поэтому они были вынуждены поставить там генератор,

– объяснила Ольга Кошарная.

Соответственно в градирне есть чему гореть: запасы топлива, пластиковые детали. Этим россияне решили воспользоваться.

Справка. Градирня – это сооружение в виде башни для воздушного охлаждения воды на промышленных предприятиях.

"Они решили сделать "эффектную картинку" и подожгли генератор. Там нет ядерно-радиационных материалов, никакой угрозы для промышленной площадки. Для Украины нет смысла делать такое", – отметила эксперт по ядерной безопасности.

То, что пожар на территории ЗАЭС – это дело рук самих россиян подтверждает и то, что уже через 23 минуты после инцидента министерство иностранных дел России выпустило пресс-релиз. За 11 часов с момента пожара появилось 15 (!) официальных пресс-релизов, написанных в одном и том же духе. Однако, несмотря на такой информационный шум, который подняла Россия, оккупанты не допустили работников МАГАТЭ в градирню.

Впоследствии глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил ЗАЭС и заявил, что градирню, в которой возник пожар, нужно снести из-за сильных повреждений. Однако он не отметил, кто именно виноват в пожаре.

Важно! Президент Владимир Зеленский недавно сообщил, что безопаснее для всех, чтобы Запорожская атомная электростанция находилась под контролем Украины. Однако для деоккупации ЗАЭС сейчас делают только политические шаги, только которых недостаточно. Кроме того, по словам Зеленского, процессом возвращения Запорожской АЭС под контроль Украины занимается, в частности, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.