Росіяни свідомо вчинили підпал на території градирні ЗАЕС, аби звинуватити у всьому Україну. Про це 24 Каналу розповіла Ольга Кошарна – незалежна експертка із ядерної енергетики та ядерної безпеки.

До теми Окупанти вигадують "удар ЗСУ" по території Запорізької АЕС

Що відбулося на ЗАЕС

Пожежа на Запорізькій АЕС виникла 11 серпня на технічному водопостачанні. Через вогонь постраждала градирня та інше обладнання. Росіяни традиційно звинуватили у всьому ЗСУ.

За надійними джерелами, які є у мене на ЗАЕС, відбулося загоряння генератора і запасу палива на відмітці 15 метрів. В градирні розташовані засоби електронної боротьби і засіб спостереження "Муром", їм потрібне живлення. Спочатку росіяни намагалися протягнути від ЗАЕС кабель, але працівники не дозволили їм. Тому вони були вимушені поставити там генератор,

– пояснила Ольга Кошарна.

Відповідно у градирні є чому горіти: запаси палива, пластикові деталі. Цим росіяни вирішили скористатися.

Довідка. Градирня – це споруда у вигляді башти для повітряного охолодження води на промислових підприємствах.

"Вони вирішили зробити "ефектну картинку" й підпалили генератор. Там немає ядерно-радіаційних матеріалів, ніякої загрози для промислового майданчика. Для України немає сенсу робити таке", – наголосила експертка з ядерної безпеки.

Те, що пожежа на території ЗАЕС – це справа рук самих росіян підтверджує й те, що вже через 23 хвилини після інциденту міністерство закордонних справ Росії випустило пресреліз. За 11 годин з моменту пожежі з'явилося 15(!) офіційних пресрелізів, що написані в одному й тому ж дусі. Однак, попри такий інформаційний шум, який підняла Росія, окупанти не допустили працівників МАГАТЕ у градирню.

Згодом глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав ЗАЕС та заявив, що градирню, в якій виникла пожежа, потрібно знести через сильні пошкодження. Проте він не наголосив, хто саме винен у пожежі.

Важливо! Президент Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що безпечніше для усіх, аби Запорізька атомна електростанція перебувала під контролем України. Однак для деокупації ЗАЕС зараз роблять лише політичні кроки, лише яких не є недостатньо. Крім того, за словами Зеленського, процесом повернення Запорізької АЕС під контроль України займається, зокрема, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.