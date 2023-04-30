В воскресенье, 30 апреля, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк более подробно прокомментировала "хлопок" в Крыму, который цвел за день до этого. В частности, она констатировала, что на повторе очень высока степень тревожности. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.

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Боятся, потому убегают

По словам спикерши, сейчас россияне бегут из Крыма во всех возможных направлениях по всем доступным маршрутам. Что не удивительно, даже вражеские военные, которые якобы на "постоянном пребывании" на полуострове, пишут заявления на отпуска.

Родить военных мощно эвакуируются. То есть, они чувствуют, что существует угроза. После "хлопка", постигшего Севастополь, они даже пытаются оформлять себе отпуска, то ли "по семейным обстоятельствам", то ли по каким-то другим, чтобы ехать туда, за ребра,

– сказала Гуменюк.