Интересно, что в момент, когда вспыхнула нефтебаза, Россия атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахид", передает 24 Канал. Так что очень странно, что под удар попало наше государство, но пылает в России.
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Нефтебаза у Крымского моста
По имеющимся из местных СМИ данным, якобы атака украинского дрона произошла в 02:30 3 мая. Он нанес удар по цистерне с топливом "Таманьнефтегаз" в порту Тамань в Краснодарском крае.
Известно, что резервуар вспыхнул в поселке Волна Темрюкского района. По предварительной информации, никто не пострадал и не погиб. Также отсутствует угроза самому населенному пункту. Об этом в своем телеграме сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Мощный пожар вспыхнул на нефтебазе в Тамани / Фото из соцсетей
На видео, выкладываемых в сеть, можно увидеть, как огонь поглощает цистерну. Другие ролики демонстрируют, что пламя видно по ту сторону того же Крымского моста.
Пожар на нефтебазе сняли с воды: смотрите видео
Огонь охватил цистерну на нефтебазе: смотрите видео
Где расположена нефтебаза
Следует понимать, что Тамань находится на другой стороне Крымского моста. Ее от временно оккупированного полуострова Крым отделяет каких-то 20 километров по воздуху.
Пожар вспыхнул на нефтебазе в Тамани: смотрите на карте
Заметим, что пожары на российских нефтебазах – не редкость. В преддверии масштабная вспыхнула в Севастополе. И это изрядно испугало оккупантов.
Что известно о пожаре на нефтебазе в Крыму
- Около 04:20 29 апреля жители оккупированного Севастополя услышали взрыв, а вскоре – еще один. Затем вспыхнул масштабный пожар в Казачьей бухте, который можно было увидеть из каждого района города.
- Логично, что на место происшествия сразу направили все необходимые службы. Прибыли и представители оккупационных властей. Ситуацию прокомментировал так называемый губернатор Севастополя. Михаил Развожаев заявил, что бухту якобы атаковали беспилотниками.
- Заметим, что Казачья бухта расположена в 15 километрах от центра города. Интересно, что всего в двух километрах от этой нефтебазы раскинулся аэродром Севастополя.