Об этом в эфире 24 Канала сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, обратив внимание на то, что обычно оккупационная власть вокруг таких событий любила говорить, что якобы горит камыш, но на этот раз россияне не смогли скрыть последствия мощного взрыва.

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Оккупанты используют железную дорогу для военных целей

Чиновник отметил, что железная дорога, которую оккупанты пытаются построить вдоль моря, еще не работает, поскольку строительные работы не завершены, поэтому они пользуются той, которая немного севернее Бердянска.

Она у них для военной логистики. И она находится под поражением. Это хороший сигнал, что ВСУ контролируют подвижной состав и транспортировку нефтепродуктов в оккупированные территории. Железная дорога используется россиянами только с милитаристской целью, пассажиры, в частности туристы, там не ездят, там оружие, боекомплекты, военная техника и как оказалось – нефть,

– рассказал Дудукалов.

Напомним! Во временно оккупированном Бердянске в начале сентября прозвучала серия взрывов. Под удар попал полигон "Новопетровка". В результате чего в Бердянске и Токмаке были переполнены госпитали.