В сеть уже выложили несколько видео, на которых можно увидеть мощное пламя и практически полностью уничтоженное здание. Произошел пожар в Перевальске, передает 24 Канал.

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Говорят, горел кислородный цех

По имеющимся данным, сильный пожар вспыхнул вблизи так называемого "мрео мвд" на временно оккупированной Луганской области. Местные жители говорят, что загорелся кислородный цех. Чтобы побороть стихию, на место прибыли пожарные.

В Перевальске – масштабный пожар: смотрите видео

Затем в местных телеграм-каналах поделились деталями. Говорят, что в районе улицы Боголюбова 5 загорелся склад, арендованный частным предпринимателем. Для ликвидации огня отправили соответствующие службы.

Уверяют, что ситуация – под контролем. И что жизни и здоровью проживающих поблизости людей ничто не угрожает.

Огонь охватил здание в Перевальске: смотрите видео

Обратим внимание, что накануне ГУР МО провело операцию в Луганской области. Для этого использовали дроны-камикадзе и смогли уничтожить технику врага.

В металлолом превратили российскую технику

Успешную операцию провели разведчики и спецназовцы подразделения "Омега". Благодаря им близ Сватового у оккупантов стало меньше техники.

В ГУР отмечают, что технику врага обнаружили во время ее передвижении по грунтовым дорогам за пределами населенного пункта. После этого на цели навели дроны-камикадзе и нанесли удары.

Отработали по врагу разведчики и спецназовцы 30 августа. Им удалось уничтожить три единицы военной техники так называемой "второй армии мира", в частности:

станцию обнаружения целей 9С18 "Купол";

пуско-заряжающую установку ЗРК 9К37;

зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Напоследок вспомним потери врага среди живой силы. Так, за прошедшие сутки на тот свет отправили 570 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 264 060 российских захватчиков. Обратим внимание, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать уничтоженных бойцов в зоне ведения активных боевых действий очень сложно.