Во Франции вспыхнул элитный отель, почти сотню людей эвакуировали
- Во французских Альпах на курорте Куршевель произошел пожар в пятизвездочном отеле Hôtel des Grandes Alpes, эвакуировали 83 человека.
- Причина пожара пока не установлена, пострадавших нет, гостей разместили в других отелях.
Во французских Альпах на горнолыжном курорте Куршевель возник масштабный пожар в пятизвездочном отеле. Из-за угрозы распространения огня гости и сотрудники были эвакуированы, пострадавших нет.
Пожарным было сложно укротить пламя из-за сложной конструкции крыши и толстого снега на кровле. Об этом пишет BFM.
Что известно о пожаре в пятизвездочном отеле Куршевеля?
Пожар вспыхнул 27 января около 19:00 в пятизвездочном Hôtel des Grandes Alpes, одном из элитных отелей в курортном районе Куршевеля.
Огонь быстро распространился под крышей, где сложная система перекрытий усложнила работу спасателей. Из-за толстого слоя снега на крыше пожарные не могли сразу найти каналы для выхода дыма, что усложнило локализацию пламени.
Сильное задымление и угроза дальнейшего распространения огня заставила спасателей развернули масштабную операцию с десятками пожарных и спецтехники.
Префект департамента Савойя призвал избегать этого района, чтобы не мешать работе служб и обеспечить проезд для пожарных.
Есть ли пострадавшие?
В результате пожара 83 человека – это гости и работники отеля – были эвакуированы в безопасное место.
По данным спасателей, жертв и пострадавших, которые получили тяжелые травмы, нет. Людей, которых спасли, разместили в других отелях курорта.
Причина возникновения пожара пока не установлена, продолжаются проверки.
Куршевель известен роскошными отелями и мишленовскими ресторанами
Куршевель – это один из самых престижных горнолыжных курортов мира, расположенный во Французских Альпах. Он привлекает лыжников, ведь имеет огромный выбор трасс и неподготовленных целинных спусков. Даже во время самого длинного отпуска можно каждый раз спускаться по новым склонам, не повторяя маршрут.
