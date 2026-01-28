Во Франции вспыхнул элитный отель, почти сотню людей эвакуировали

Во французских Альпах на горнолыжном курорте Куршевель возник масштабный пожар в пятизвездочном отеле. Из-за угрозы распространения огня гости и сотрудники были эвакуированы, пострадавших нет.

Пожарным было сложно укротить пламя из-за сложной конструкции крыши и толстого снега на кровле. Об этом пишет BFM.

Смотрите также Зарплата плюс чаевые: сколько можно заработать официантом в Буковеле

Что известно о пожаре в пятизвездочном отеле Куршевеля?

Пожар вспыхнул 27 января около 19:00 в пятизвездочном Hôtel des Grandes Alpes, одном из элитных отелей в курортном районе Куршевеля.

Огонь быстро распространился под крышей, где сложная система перекрытий усложнила работу спасателей. Из-за толстого слоя снега на крыше пожарные не могли сразу найти каналы для выхода дыма, что усложнило локализацию пламени.

Сильное задымление и угроза дальнейшего распространения огня заставила спасателей развернули масштабную операцию с десятками пожарных и спецтехники.

Префект департамента Савойя призвал избегать этого района, чтобы не мешать работе служб и обеспечить проезд для пожарных.

В Куршевеле горел элитный отель. Видео Surajit

Есть ли пострадавшие?

В результате пожара 83 человека – это гости и работники отеля – были эвакуированы в безопасное место.

По данным спасателей, жертв и пострадавших, которые получили тяжелые травмы, нет. Людей, которых спасли, разместили в других отелях курорта.

Причина возникновения пожара пока не установлена, продолжаются проверки.

Куршевель известен роскошными отелями и мишленовскими ресторанами