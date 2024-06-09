Спасатели ликвидировали пожар. В ГСЧС также показали фото, сделанные во время тушения огня.

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Пожар в Киевской области

Как рассказали в ГСЧС, ночью 9 июня к ним поступило сообщение о возгорании склада с поддонами на территории Зазимской территориальной общины, что в Броварском районе. Общая площадь возгорания составила 4000 квадратных метров.

Пожар удалось погасить в 04:55. Кроме спасателей, к ликвидации возгорания привлекли сельские пожарные команды "Зазимы", "Погреба", "Пуховка".

Ликвидация пожара в Броварском районе / фото ГСЧС

"На тушение привлекалось 29 спасателей и 9 единиц техники", – констатировали чрезвычайники.

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