Спасатели ликвидировали пожар. В ГСЧС также показали фото, сделанные во время тушения огня.
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Пожар в Киевской области
Как рассказали в ГСЧС, ночью 9 июня к ним поступило сообщение о возгорании склада с поддонами на территории Зазимской территориальной общины, что в Броварском районе. Общая площадь возгорания составила 4000 квадратных метров.
Пожар удалось погасить в 04:55. Кроме спасателей, к ликвидации возгорания привлекли сельские пожарные команды "Зазимы", "Погреба", "Пуховка".
Ликвидация пожара в Броварском районе / фото ГСЧС
"На тушение привлекалось 29 спасателей и 9 единиц техники", – констатировали чрезвычайники.
Пожары в Украине
- 8 июня в Харькове вспыхнул сильный пожар площадью 1 800 квадратных метров. Густой черный столб дыма был виден из всех районов города. В ГСЧС сообщили, что на открытой территории загорелись отходы пластика и пленки. Огонь частично перекинулся на 2 здания СТО и административное здание.
- 7 июня после ночной атаки врага пожар вспыхнул на промышленном объекте в Киевской области. Спасатели несколько часов пытались справиться с возгоранием. Столб дыма был виден за десятки километров. К счастью, обошлось без пострадавших.
- 6 июня враг масштабно обстрелял Херсон. Одновременно по разным адресам возникло 5 пожаров. В частности, стало известно, что россияне уничтожили еще один "Эпицентр" в Херсоне. Он не работал с мая прошлого года, когда был сильно поврежден артиллерийским обстрелом.