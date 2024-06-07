Известно, что враг атаковал Киевскую область своими дронами-камикадзе типа "Шахед". По предварительным данным, пострадавших на месте атаки – не было.

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Пожар в Киевской области до сих пор пытаются потушить

Местные телеграм-каналы сообщили, что в результате российского обстрела есть попадание в крупный промышленный объект в Киевской области. Там продолжается масштабный пожар, столб черного дыма видно за много километров.

Столб дыма в Киевской области видели за десятки километров / Видео телеканала "Киев"

В ГСЧС Киевской области отметили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева. Также привлечены робот для тушения пожара и пожарный поезд.

Последствия вражеской атаки в Киевской области / Фото ГСЧС

Журналист телеканала "Киев" рассказал, что, по данным очевидцев, во время атаки был слышен очень сильный взрыв. Речь шла о двух прилетах. К счастью, работники успели эвакуироваться.

Пожар в Киевской области пытаются укротить спасатели / Видео телеканала "Киев"

Как отметил местный журналист, ликвидация пожара на промышленном объекте происходит уже несколько часов.

Сообщение от Киевской ОГА было около 5 утра, сейчас уже 10 и до сих пор идет ликвидация. Тушат пожар около сотни спасателей и более 20 единиц автомобильной техники, используют роботизированную технику. Пригнали специальный пожарный поезд, чтобы ускорить тушение,

– отметил корреспондент.

Огонь охватил большую площадь промышленного объекта / Видео телеканала "Киев"

Журналист также отметил, что столб дыма было видно за десятки километров. В то же время огонь до сих пор никак не могут обуздать из-за огромных масштабов и площади охвата.

О пожаре ранее сообщали в ОВА