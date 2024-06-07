Известно, что враг атаковал Киевскую область своими дронами-камикадзе типа "Шахед". По предварительным данным, пострадавших на месте атаки – не было.
Смотрите также Ночью враг запустил почти 60 "Шахедов" и ракет: сколько удалось сбить
Пожар в Киевской области до сих пор пытаются потушить
Местные телеграм-каналы сообщили, что в результате российского обстрела есть попадание в крупный промышленный объект в Киевской области. Там продолжается масштабный пожар, столб черного дыма видно за много километров.
Столб дыма в Киевской области видели за десятки километров / Видео телеканала "Киев"
В ГСЧС Киевской области отметили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева. Также привлечены робот для тушения пожара и пожарный поезд.
Последствия вражеской атаки в Киевской области / Фото ГСЧС
Журналист телеканала "Киев" рассказал, что, по данным очевидцев, во время атаки был слышен очень сильный взрыв. Речь шла о двух прилетах. К счастью, работники успели эвакуироваться.
Пожар в Киевской области пытаются укротить спасатели / Видео телеканала "Киев"
Как отметил местный журналист, ликвидация пожара на промышленном объекте происходит уже несколько часов.
Сообщение от Киевской ОГА было около 5 утра, сейчас уже 10 и до сих пор идет ликвидация. Тушат пожар около сотни спасателей и более 20 единиц автомобильной техники, используют роботизированную технику. Пригнали специальный пожарный поезд, чтобы ускорить тушение,
– отметил корреспондент.
Огонь охватил большую площадь промышленного объекта / Видео телеканала "Киев"
Журналист также отметил, что столб дыма было видно за десятки километров. В то же время огонь до сих пор никак не могут обуздать из-за огромных масштабов и площади охвата.
О пожаре ранее сообщали в ОВА
- В Киевской областной военной администрации рассказали, что ночью 7 июня враг атаковал область "Шахедами". Много ударных дронов-камикадзе типа "Шахед" летели на Белую Церковь.
- В ОВА отметили, что в регионе работали силы противовоздушной обороны. Однако в результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов в области.
- К счастью, в результате вражеской атаки обошлось без пострадавших. Все оперативные службы работают на месте возгорания.