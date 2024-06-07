Відомо, що ворог атакував Київську область своїми дронами-камікадзе типу "Шахед". За попередніми даними, постраждалих на місці атаки – не було.
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Пожежу на Київщині досі намагаються загасити
Місцеві телеграм-канали повідомили, що внаслідок російського обстрілу є влучання у великий промисловий об'єкт на Київщині. Там триває масштабна пожежа, стовп чорного диму видно за багато кілометрів.
Стовп диму у Київській області бачили за десятки кілометрів / Відео телеканалу "Київ"
У ДСНС Київської області зазначили, що на місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва. Також залучено робот для гасіння пожежі і пожежний потяг.
Наслідки ворожої атаки у Київській області / Фото ДСНС
Журналіст телеканалу "Київ" розповів, що, за даними очевидців, під час атаки було чутно дуже сильний вибух. Йшлося про два прильоти. На щастя, працівники встигли евакуюватись.
Пожежу у Київській області намагаються приборкати рятувальники / Відео телеканалу "Київ"
Як зазначив місцевий журналіст, ліквідація пожежі на промисловому об'єкті відбувається вже кілька годин.
Повідомлення від Київської ОВА було близько 5 ранку, зараз вже 10 і досі йде ліквідація. Гасять пожежу близько сотні рятувальників і понад 20 одиниць автомобільної техніки, використовують роботизовану техніку. Пригнали спеціальний пожежний поїзд, щоб пришвидшити гасіння,
– зазначив кореспондент.
Вогонь охопив велику площу промислового об'єкта / Відео телеканалу "Київ"
Журналіст також наголосив, що стовп диму було видно за десятки кілометрів. Водночас вогонь і досі ніяк не можуть приборкати через величезні масштаби і площу охоплення.
Про пожежу раніше повідомляли в ОВА
- У Київській обласній військовій адміністрації розповіли, що вночі 7 червня ворог атакував область "Шахедами". Багато ударних дронів-камікадзе типу "Шахед" летіли на Білу Церкву.
- В ОВА зазначили, що в регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Однак внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових об'єктів в області.
- На щастя, внаслідок ворожої атаки обійшлось без постраждалих. Всі оперативні служби працюють на місці загоряння.