Протягом всієї ночі проти 7 червня ворог атакував Київську область БпЛА та ракетами. Тривога тривала 4 години.

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На Київщині спалахнула пожежа

В регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Крім цього, внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів в області.



На щастя, обійшлось без постраждалих.

Станом на 5:50 ліквідація наслідків пожежі тривала. Всі оперативні служби працюють.

У Київській обласній військовій адміністрації закликали місцевих спускатись в укриття під час повітряних тривог або хоча б користуватись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тож не нехтуйте власною безпекою.

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