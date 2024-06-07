Протягом всієї ночі проти 7 червня ворог атакував Київську область БпЛА та ракетами. Тривога тривала 4 години.
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На Київщині спалахнула пожежа
В регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Крім цього, внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів в області.
На щастя, обійшлось без постраждалих.
Станом на 5:50 ліквідація наслідків пожежі тривала. Всі оперативні служби працюють.
У Київській обласній військовій адміністрації закликали місцевих спускатись в укриття під час повітряних тривог або хоча б користуватись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тож не нехтуйте власною безпекою.
На Старокостянтинів летіли дрони та ракети
- Під час всеукраїнської повітряної тривоги ворог завдав удару по Хмельницькій області. Вибухи чули поблизу Старокостянтинова, який вже не раз був атакований російськими військовими з неба.
- Російські дрони-камікадзе, серед іншого, атакували Хмельницьку область, зокрема Старокостянтинів, куди ворог постійно намагається поцілити бодай чимось.
- Після цього туди ж спрямували й крилаті ракети – вони летіли двома групами, але їх не було дуже багато. До 04:30, за інформацією моніторів, Старокостянтинів відбився.