В течение всей ночи на 7 июня враг атаковал Киевскую область БпЛА и ракетами. Тревога продолжалась 4 часа.
Смотрите также Россияне подняли свои ТУ-95 для атаки по Украине: что это за самолеты и какими ракетами бьют
В Киевской области вспыхнул пожар
В регионе работали силы противовоздушной обороны. Кроме этого, в результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов в области.
К счастью, обошлось без пострадавших.
По состоянию на 5:50 ликвидация последствий пожара продолжалась. Все оперативные службы работают.
В Киевской областной военной администрации призвали местных спускаться в укрытие во время воздушных тревог или хотя бы пользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не пренебрегайте собственной безопасностью.
На Староконстантинов летели дроны и ракеты
- Во время всеукраинской воздушной тревоги враг нанес удар по Хмельницкой области. Взрывы слышали вблизи Староконстантинова, который уже не раз был атакован российскими военными с неба.
- Российские дроны-камикадзе, среди прочего, атаковали Хмельницкую область, в частности Староконстантинов, куда враг постоянно пытается попасть хоть чем-то.
- После этого туда же направили и крылатые ракеты – они летели двумя группами, но их не было очень много. До 04:30, по информации мониторов, Староконстантинов отбился.