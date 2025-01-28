Пожар произошел утром 22 января в селе Сивороги Каменец-Подольского района. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и Общественное.

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У мальчика было 40% ожогов всего тела

Спасатели, прибывшие в то утро к охваченному огнем жилому дому, внутри нашли девочку 2022 года рождения без признаков жизни.

Младенца из пожара спас сосед семьи, который сразу бросился на помощь. Ребенка госпитализировали в реанимацию, где она находилась четверо суток, но умерла в воскресенье, 26 января.

Состояние мальчика врачи оценивали как очень тяжелое, ведь он получил до 40% ожогов всего тела.

Ребенок в пожаре получил травмы, несовместимые с жизнью. Мальчик имел большую площадь и глубину ожогов. Он находился на искусственной вентиляции легких, его давление поддерживали с помощью специальных аппаратов. Врачи стабилизировали его состояние, но пошло осложнение после ожоговой болезни,

– рассказала исполняющая обязанности заведующего ожогового отделения областной больницы Оксана Хуторцова.

Она добавила, что такие ожоги для 5-месячного ребенка крайне тяжелые.

Напомним, что на Ровенской области огонь унес жизни двух детей. Еще один ребенок смог самостоятельно спастись, выбежав во двор. Маму детей и их родственника госпитализировали в больницу с отравлением угарным газом и острой реакцией на стресс.