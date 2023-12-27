В Киеве произошел ужасный смертельный пожар на улице Татарской. Сначала огонь был замечен с улицы.

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Причины выясняются

Позже из квартиры выпал человек, а затем произошел взрыв. Вероятно, мужчина спасался от огня.

Погорелец, к сожалению, погиб.

Возгорание произошло в одной из квартир на 14 этаже. В 22.36 его удалось ликвидировать. На месте происшествия работали спасатели.

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