В среду, 10 мая, местные телеграм-каналы опубликовали кадры пожара вблизи парка. Как видно на кадрах, загорелся камыш. В комментарии 24 Канала помощница пресс-секретаря ГСЧС в городе Киев рассказала детали инцидента.

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В Дарницком районе загорелся камыш

Спасатели получили сообщение о пожаре вблизи "Озера Лебединого" в Дарницком районе Киева. На место инцидента приехали 5 спасателей личного состава 24 Государственной пожарноспасательной части.

Уже в 16:19 спасатели ликвидировали пожар, раскинувшийся на 100 квадратных метров.

Столб дыма окутал целый район: смотрите видео

В Киеве загорелся камыш: смотрите видео

В сети распространяют информацию, что пожар якобы совершили люди – они намеренно подожгли камыши. Однако в ГСЧС подчеркнули, что причины возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Масштабное возгорание камыша: смотрите видео

В Киеве заметили огромный столб черного дыма

Во вторник, 9 мая, в Киеве произошел масштабный пожар – столб черного дыма поднялся в одном из районов Киева. В сети сообщили, что возгорание произошло в районе Караваевых дач. Однако в ГСЧС успокоили киевлян, что ничего страшного не произошло.

Как стало известно впоследствии, в Соломенском районе на улице Новополева загорелся пенопласт. В то же время неизвестно, что стало причиной пожара. К счастью, обошлось без пострадавших.