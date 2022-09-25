Загорелся международный оптовый рынок Rungis в парижской коммуне Шевильи-Ларю. Причина пожара пока не известна.

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Дым от пожара виден издалека

Экстренные службы Парижа оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию. Так, его укрощают сотни пожарных. Также усилены меры безопасности, а пострадавшую территорию, вероятно, огородят, чтобы облегчить работу спасателям.

Пожар почти контролируемый, жертв нет и риска распространения огня нет,

– сказал пресс-секретарь парижской пожарной службы.

Обратите внимание! Площадь оптового рынка составляет 7 тысяч м2.

Более того, власти города могут эвакуировать соседние здания, использовав эту меру как дополнительную, а также сообщают, что возможны локальные перебои в бизнесе и транспорте в воскресенье, 25 сентября. Это связано также с расследованием причин пожара и восстановительными работами.

Как сообщили в Сrisis24, пока сообщений о пострадавших не поступало, однако спасатели просят жителей и туристов:

избегать района пожара;

проверить возможные перебои в курсировании транспорта и при необходимости найти альтернативные маршруты;

оставаться в помещениях, если вокруг сильный дым.

Дым от пожара виден в километрах: смотрите видео

Реакция сети

В сети быстро распространяются кадры с пожаром на оптовом рынке. В частности, на инцидент отреагировали Infos Françaises. На видео видно, какое пламя пытались обуздать спасатели.

Как отметили во французских новостях, задымились 7 тысяч квадратных метров.

Он виден с большого расстояния со многих уголков Парижа.

На пожар отреагировал и глава группы в региональном совете Иль-де-Франс и депутат Рейчел Кеке. Они заверили в поддержке пожарных, делающих все возможное, чтобы нормализовать ситуацию.