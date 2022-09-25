Загорівся міжнародний оптовий ринок Rungis у паризькій комуні Шевільї-Ларю. Причина пожежі поки не відома.

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Дим від пожежі видно здалека

Екстренні служби Парижу оперативно відреагували на надзвичайну ситуацію. Так, її приборкують сотні пожежників. Також посилені заходи безпеки, а постраждалу територію, ймовірно, огородять, щоб полегшити надзвичайникам роботу.

Пожежа майже контрольована, жертв немає і ризику поширення вогню немає,

– сказав прессекретар паризької пожежної служби.

Зверніть увагу! Площа оптового ринку становить 7 тисяч м2.

Ба більше, влада міста може евакуювати сусідні будівлі як запобіжний захід, а також повідомляє, що можливі локальні перебої в бізнесі та транспорті у неділю, 25 вересня. Це пов'язано також й з розслідуванням причин пожежі та відновлювальними роботами.

Як повідомили у Сrisis24, поки повідомлень про постраждалих не надходило, проте надзвичайники просять жителів та туристів:

уникати району пожежі;

перевірити можливі перебої у курсуванні транспорту та за потреби знайти альтернативні маршрути;

залишатися в приміщеннях, якщо навколо сильний дим.

Дим від пожежі видно за кілометри: дивіться відео

Реакція мережі

У мережі стрімко поширюються кадри з пожежі на оптовому ринку. Зокрема, на інцидент відреагували Infos Françaises. На відео видно, яке полум'я намагалися приборкати рятувальники.

Як зазначили у французських новинах, задимилися 7 тисяч квадратних метрів.

Його видно з великої відстані з багатьох куточків Парижу.

На пожежу відреагував і голова групи у регіональній раді Іль-де-Франс та депутатка Рейчел Кеке. Вони запевнили у підтримці пожежників, які роблять все можливе, щоб нормалізувати ситуацію.