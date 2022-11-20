Об этом сообщил ряд местных телеграм-каналов, сообщает 24 канал. Информацию уже подтвердили и в МЧС.

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В Петербурге произошел пожар

В центре Петербурга 20 ноября произошел пожар в историческом здании. Инцидент произошел на Загородном проспекте, у перекрестка Пять углов.



На Пяти углах произошел пожар / Фото росСМИ

В доме расположены заведения, где продают блины и кебабы. Вероятной причиной воспламенения стали жировые отложения в трубе. Они-то и загорелись.

К месту приехали несколько пожарных машин, скорая и МЧС. Дорогу в дом перекрыли.

Смотрите видео пожара в Петербурге

В МЧС позже рассказали, что в доме №18 загорелась вентиляционная труба на крыше. Пожарных вызвали в 18:18. На место возгорания прибыли:

5 машин спецтехники,

25 пожарных.



Пожар уже потушен / Фото росСМИ

К 18:50 пламя полностью потушили. Информации о пострадавших пока нет.

Любопытно! По данным комитета по охране памятников, здание, в котором произошел пожар, является объектом культурного наследия. Хотя пожарные и потушили пожар, на проспекте образовалась мощная пробка. Автобусы и троллейбусы даже сменили маршрут.

Пожар произошел в культурном памятнике: видео

В Москве также был мощный пожар

В Москве 20 ноября возник пожар в районе Комсомольской площади. Причины возгорания пока не известны.

Российские СМИ утверждают, что в районе трех вокзалов загорелся склад. На место выехали пожарные. Дым был виден вдали от места происшествия.

Вспыхнуло двухэтажное кирпичное здание, в котором есть не только склады, но и магазины. В частности, пожарные спасли 7 человек, оказавшихся в огненной ловушке. Кроме того, местные жители говорят, что на Комсомольской площади слышен запах серы.

Огонь распространился на площадь в 2 тысячи квадратных метров. Пламя было столь сильным, что пожарные просили привлечь авиацию для его ликвидации.

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