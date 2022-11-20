Про це повідомила низка місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 канал. Інформацію вже підтвердили й в російському МНС.

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У Петербурзі трапилася пожежа

В центрі Петербурга 20 листопада трапилася пожежа в історичній будівлі. Інцидент трапився на Заміському проспекті, біля перехрестя П'ять кутів.



На П'яти кутах сталася пожежа / Фото росЗМІ

В будинку розташовані заклади, де продають млинці та кебаби. Ймовірною причиною займання стали жирові відкладення в трубі. Саме вони й спалахнули.

До місця приїхали кілька пожежних машин, швидка та ДПС. Дорогу до будинку перекрили.

Дивіться відео пожежі в Петербурзі

В МНС пізніше розповіли, що в будинку №18 спалахнула вентиляційна труба на даху. Пожежників викликали о 18:18. На місце займання прибули:

5 машин спецтехніки,

25 вогнеборців.



Пожежу вже загасили / Фото росЗМІ

До 18:50 полум'я повністю загасили. Інформації про постраждалих наразі немає.

Цікаво! За даними комітету з охорони пам'яток, будинок, в якому сталася пожежа, є об'єктом культурної спадщини. Хоч пожежники й загасили пожежу, на проспекті утворився потужний затор. Автобуси та тролейбуси навіть змінили маршрут.

Пожежа трапилася в культурній пам'ятці: відео

У Москві також була потужна пожежа

У Москві 20 листопада виникла пожежа в районі Комсомольської площі. Причини займання поки невідомі.

Російські ЗМІ стверджують, що у районі трьох вокзалів загорівся склад. На місце виїхали пожежники. Дим було видно далеко від місця події.

Спалахнула двоповерхова цегляна будівля, в якій є не лише склади, але й магазини. Зокрема, пожежники врятували 7 людей, які опинилися у вогняній пастці. Крім того, місцеві мешканці кажуть, що на Комсомольській площі чути запах сірки.

Вогонь поширився на площу до 2 тисяч квадратних метрів. Полум'я було настільки сильним, що пожежники просили залучити авіацію для його ліквідації.

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