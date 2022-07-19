Спасатели потушили пожар в порту. На это ушло около 1,5 часа.

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В каком состоянии пострадавший

Спасатели рассказали, что в результате пожара пострадал 44-летний работник порта, которого с 95% ожогов тела госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы. Он находится в тяжелом состоянии.

После того как пожар был потушен, возле сгоревшей автоцистерны обнаружили тело погибшего мужчины.

К тушению пожара привлекли 25 спасателей и 5 единиц техники.



Пожар в порту Рени / Фото ГСЧС

Пожар в порту на Одесчине: главное

В порту Рени на Одесчине около 21:20 вечером 19 июля вспыхнул пожар. Огонь вспыхнул после взрыва. Стоит отметить, что это произошло во время воздушной тревоги, однако, по предварительным данным, причиной этого стала разгерметизация цистерны автомобильного бензовоза.

Огонь возник на площади 600 квадратных метров.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесчине

Во время воздушной тревоги, которая продолжалась во время пожара в Рени, российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Одесчине.

О первых взрывах в Одесской области сообщили около 22:20 19 июля. В Одесской ОВА сообщили, что в результате попадания вражеской ракеты по одному из населенных пунктов области произошло возгорание старого складского помещения и мусора.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. К счастью, жертв и пострадавших в результате очередных обстрелов нет.

В ОВА в очередной раз призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие, если прозвучали звуки сирен.

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