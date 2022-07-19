Соответствующую информацию спасатели подтвердили в комментарии 24 каналу. Пожар вспыхнул вечером 19 июля.

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В порту Рени вспыхнул пожар

Спасатели, по состоянию на 22:17 19 июля, уже работают на месте инцидента.

Причина и все детали выясняются,

– сообщили в комментарии.

Взрыв прогремел во время воздушной тревоги, однако спасатели объяснили причину возгорания.

В порту Рени разгерметизировалась цистерна

"По предварительной информации, в порту Рени разгерметизировалась цистерна автомобильного бензовоза, произошел взрыв, который привел к пожару",

– сообщили Суспільному спасатели.

Коротко о последних пожарах в Украине

17 июля пожары были в Харькове. Они начались после "прилетов". Тогда дым стелился по всему городу.

В результате атаки россиян на Южном машиностроительном заводе, более известном как "Южмаш", вспыхнул пожар. Огонь тушили 38 часов.

16 июля в Одессе на складе, на площади ориентировочно тысячу квадратных метров, вспыхнул пожар. Тогда это также было следствием попадания врага. К счастью, тогда пострадал только один мирный человек, ведь спасатели вовремя перешли в укрытие и это спасло им жизнь.

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