Відповідну інформацію рятувальники підтвердили у коментарі 24 каналу. Пожежа спалахнула ввечері 19 липня.

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У порту Рені спалахнула пожежа

Рятувальники, станом на 22:17 19 липня, вже працюють на місці інциденту.

Причина та усі деталі з'ясовуються,

– повідомили в коментарі.

Вибух прогримів під час повітряної тривоги, однак рятувальники пояснили причину загоряння.

У порту Рені розгерметизувалася цистерна

"За попередньою інформацією, у порту Рені розгерметизувалася цистерна автомобільного бензовоза, відбувся вибух, який призвів до пожежі",

– повідомили Суспільному рятувальники.

Коротко про останні пожежі в Україні

17 липня пожежі були у Харкові. Вони почались після "прильотів". Тоді дим стелився цілим містом.

Внаслідок атаки росіян на Південному машинобудівному заводі, що більш відомий як "Южмаш", 17 липня спалахнула пожежа. Вогонь гасили 38 годин.

16 липня у Одесі на складі на площі орієнтовно тисячу квадратних метрів спалахнула пожежа. Тоді це також було наслідок влучання ворога. На щастя, тоді постраждала один мирний чоловік, адже рятувальники вчасно перейшли в укриття й це врятувало їм життя.

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