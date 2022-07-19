Відповідну інформацію рятувальники підтвердили у коментарі 24 каналу. Пожежа спалахнула ввечері 19 липня.
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У порту Рені спалахнула пожежа
Рятувальники, станом на 22:17 19 липня, вже працюють на місці інциденту.
Причина та усі деталі з'ясовуються,
– повідомили в коментарі.
Вибух прогримів під час повітряної тривоги, однак рятувальники пояснили причину загоряння.
У порту Рені розгерметизувалася цистерна
"За попередньою інформацією, у порту Рені розгерметизувалася цистерна автомобільного бензовоза, відбувся вибух, який призвів до пожежі",
– повідомили Суспільному рятувальники.
Коротко про останні пожежі в Україні
- 17 липня пожежі були у Харкові. Вони почались після "прильотів". Тоді дим стелився цілим містом.
- Внаслідок атаки росіян на Південному машинобудівному заводі, що більш відомий як "Южмаш", 17 липня спалахнула пожежа. Вогонь гасили 38 годин.
- 16 липня у Одесі на складі на площі орієнтовно тисячу квадратних метрів спалахнула пожежа. Тоді це також було наслідок влучання ворога. На щастя, тоді постраждала один мирний чоловік, адже рятувальники вчасно перейшли в укриття й це врятувало їм життя.
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