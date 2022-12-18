РосСМИ сообщают, что есть по меньшей мере один пострадавший. Десятки испуганных покупателей были эвакуированы. Об этом причитают росСМИ, информирует 24 канал.

примите во внимание В России – снежный апокалипсис: жителям Москвы говорят готовиться к худшему

Местные жители паникуют в соцсетях. Сообщается, что в торговом центре начал обваливаться подвесной потолок.

В Челябинской области горит торговый центр: смотрите видео

Обратите внимание! Тем временем Москву засыпает снегом. Местным жителям советуют не выходить из дома без нужды и не пользоваться автомобилями. Предупреждают, что к ночи ситуация только усложнится. Похоже, даже погода устала от России.

Во Владивостоке горел кондитерский состав