РосСМИ сообщают, что есть по меньшей мере один пострадавший. Десятки испуганных покупателей были эвакуированы. Об этом причитают росСМИ, информирует 24 канал.
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Местные жители паникуют в соцсетях. Сообщается, что в торговом центре начал обваливаться подвесной потолок.
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Во Владивостоке горел кондитерский состав
- Владивосток охотно приобщился к эстафете пожаров. там вспыхнул кондитерский состав "Яшкино". Огонь тушили более 14 часов. Пламя охватило 2 тысячи квадратных метров. Пылали наборы конфет, пирожные, шоколад, печенье, торты, которые россияне собирались покупать к новогоднему столу. Теперь придется быть без лакомства. К ликвидации огня привлекли 12 единиц техники и 42 спасателя.
- Информации о пострадавших не было. Зато россияне продолжили фестиваль паники в соцсетях.