РосЗМІ повідомляють, що є щонайменше один постраждалий. Десятки переляканих покупців евакуювали. Про це голосять росЗМІ, інформує 24 канал.

Зауважте У Росії – сніговий апокаліпсис: жителям Москви кажуть готуватися до гіршого

Місцеві жителі панікують у соцмережах. Повідомляють, що у торговому центрі почала обвалюватися підвісна стеля.

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Зверніть увагу! Тим часом Москву засипає снігом. Місцевим жителям радять не виходити з дому без потреби та не користуватися автомобілями. Попереджують, що до ночі ситуація лише ускладниться. Схоже, навіть погода втомилася від Росії.

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