Сначала загорелась квартира на 7 этаже, а потом огонь перекинулся на чердак. Об этом пишут российские СМИ.

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Что известно о пожаре

Площадь пожара в восьмиэтажке сначала составляла 200 квадратных метров, а затем увеличилась до 2 000. Дым от пожара было видно за несколько километров.

На месте работали более 150 пожарных и 46 единиц техники. Кроме этого, Москва привлекла к тушению авиацию – воду сбрасывали с вертолета Ка-32.

Кадры пожара в Москве: смотрите видео

Точные причины возникновения пожара еще неизвестны. По состоянию на сейчас открытое горение уже ликвидировали.

Движение по улице Молодежной от улицы Николая Коперника до Ленинского проспекта до сих пор перекрыто. Интересно, что в 200 метрах размещены Большой московский цирк и несколько больниц.

Есть ли пострадавшие

Местные спасатели вытащили из огня четырех жителей. 30 человек из соседних квартир на разных этажах эвакуировались самостоятельно.

Информации о пострадавших нет.