В сети появились кадры торгового центра в огне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

Смотрите также Пожар распространяется: на российской нефтеперекачивающей станции "Кавказская" раздавались новые взрывы

Что известно о пожаре в Ростове

По данным российских телеграмм-каналов, всех людей, которые находились в торговом центре, удалось вывести. Там отмечают, что возгорание охватило площадь около 500 квадратных метров. В результате пожара перекрыли Буденновский проспект города.

Пожар в "Галерее Астор": видео очевидцев

В 05:22 в МЧС России сообщили, что возгорание фасада ТЦ начали тушить. В то же время предупредили, что сохраняется угроза распространения огня на пятиэтажку, которая расположена рядом.

Уже в 05:46 российские телеграм-каналы сообщили, что пожар добрался до крыши жилого дома, его жителей пришлось эвакуировать.

Возгорание перекинулось на жилой дом: видео из российских телеграмм-каналов

Пожар в "Галерее Астор" произошел из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания. Добавим, что в российском МЧС около 06:30 подтвердили, что возгорание на кровле дома уже потушили. Глава Ростова Александр Скрябин сообщил, что для жителей этого дома подготовят пункт временного размещения.

Отметим, что этой ночью также произошел масштабный пожар на автостоянке во Владивостоке. Там огонь охватил 150 квадратных метров и уничтожил 22 легковых автомобиля.