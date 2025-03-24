У мережі з'явилися кадри торгового центру у вогні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Що відомо про пожежу в Ростові

За даними російських телеграм-каналів, усіх людей, які перебували в торговому центрі, вдалося вивести. Там зазначають, що загоряння охопило площу близько 500 квадратних метрів. Внаслідок пожежі перекрили Будьонівський проспект міста.

Пожежа в "Галереї Астор": відео очевидців

О 05:22 в МНС Росії повідомили, що займання фасаду ТЦ почали гасити. Водночас попередили, що зберігається загроза поширення вогню на п'ятиповерхівку, яка розташована поруч.

Вже о 05:46 російські телеграм-канали повідомили, що пожежа дісталася до даху житлового будинку, його мешканців довелося евакуювати.

Загоряння перекинулося на житловий будинок: відео з російських телеграм-каналів

Пожежа в "Галереї Астор" сталася через коротке замикання у вивісці на фасаді будівлі. Додамо, що у російському МНС близько 06:30 підтвердили, що загоряння на покрівлі будинку вже загасили. Глава Ростова Алєксандр Скрябін повідомив, що для мешканців цього будинку підготують пункт тимчасового розміщення.

Зазначимо, що цієї ночі також сталася масштабна пожежа на автостоянці у Владивостоці. Там вогонь охопив 150 квадратних метрів та знищив 22 легкові автівки.