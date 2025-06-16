Пресс-секретарь ГСЧС Ровенской области в комментарии Общественному рассказала, что вблизи автостанции "Чайка" в Ровно занялась кровля трехэтажного здания, передает 24 Канал.

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Пожар в Ровно

На месте работают спасатели и патрульные полицейские. Движение транспорта затруднено.

Возгорание произошло на улице Василия Червония. О нем информировали чрезвычайников около 12:00.

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Около 14:00 в ГСЧС Ровенской области сообщили, что на месте пожара работает 9 единиц пожарной техники и 45 спасателей. Там добавили, что ситуация является контролируемой. Жертв и пострадавших нет. "Больше информации после полной ликвидации пожара", – уточнили в службе.

Тушение пожара / Фото ГСЧС

В Ровно горит здание: смотрите видео

Пожар в Ровно: смотрите видео

К слову, недавно в Харькове произошел масштабный пожар в здании Новобаварского ТЦК, причины которого остаются неизвестными.

Местные СМИ предполагают, что в здание мог попасть российский БпЛА "Молния", но ГСЧС это не подтверждает.