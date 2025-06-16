Речниця ДСНС Рівненщини у коментарі Суспільному розповіла, що поблизу автостанції "Чайка" у Рівному зайнялася покрівля триповерхової будівлі, передає 24 Канал.

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Пожежа у Рівному

На місці працюють рятувальники та патрульні поліцейські. Рух транспорту ускладнений.

Загоряння сталося на вулиці Василя Червонія. Про нього інформували надзвичайників близько 12:00.

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Біля 14:00 у ДСНС Рівненщини повідомили, що на місці пожежі працює 9 одиниць пожежної техніки і 45 рятувальників. Там додали, що ситуація є контрольованою. Жертв і постраждалих не має. "Більше інформації після повної ліквідації пожежі", – уточнили у службі.

Гасіння пожежі / Фото ДСНС

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До слова, нещодавно у Харкові сталася масштабна пожежа в будівлі Новобаварського ТЦК, причини якої залишаються невідомими.

Місцеві ЗМІ припускають, що у будівлю міг влучити російський БпЛА "Молнія", але ДСНС це не підтверджує.