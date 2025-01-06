К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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Пожар в школе в Киевской области
По данным спасателей, 6 января в 12:18 к ним поступило сообщение о задымлении в школе в Белой Церкви, на улице Зеленой.
Прибыв, спасатели установили, что возник пожар в помещении раздевалки спортзала "Школы-лицея №16". В 12:50 возгорание ликвидировали. Причина возникновения пожара в настоящее время устанавливается. По предварительным данным в раздевалке произошел взрыв павербанка,
– рассказали в ГСЧС.
Там также сообщили, обошлось без погибших и пострадавших. Указывается, что работниками школы были эвакуированы 9 учеников.
На Киевщине ликвидирован пожар в школьной раздевалке / Фото ГСЧС