Так, на Свердловской станции сгорели вагоны с лесоматериалами, частично пострадала инфраструктура железной дороги. Об этом сообщают российские СМИ. 24 Канал.

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Сотня домов сгорела

В результате пожара в Сосьве 110 жилых домов сгорело. Кроме этого, огонь уничтожил еще и 40 других построек. Это местный бар, магазин и 25 построек на территории местной исправительной колонии.

Два человека пропали без вести. Кроме того, известно об одном погибшем – им оказался 61-летний местный житель. В общей сложности из поселка эвакуировали более 600 жителей и 250 осужденных. Оружие из колонии тоже забрали.

Сгорели вагоны: видео

Почему возник пожар

Сообщают, что пожар начался на местной пилораме и из-за сильного ветра быстро перекинулся на соседние здания. Хотя была информация, что возгорание возникло из-за курения травы.

Пожар в Сосьве локализовали на 9 тысячах "квадратов", уцелели около 1200 домов. Кстати, в России без пожаров ни дня. Еще одно возгорание в Свердловской области возникло в поселке Таежный, спасли 79 домов.

Пожар в Сосьве / Фото российских СМИ: