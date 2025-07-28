Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Одесской области.

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Что известно о пожаре в Одессе 28 июля?

Пожар произошел ночью в двухэтажном торговом центре на улице Среднефонтанская. Возгорание возникло не из-за вражеской атаки, его причины до сих пор неизвестны. Спасатели локализовали и обезвредили пожар в магазине на втором этаже.

К счастью, на месте происшествия никого не было, поэтому обошлось без погибших и пострадавших. Площадь пожара достигала 80 квадратных метров.

Возгорание тушили 49 пожарных с применением 14 единиц техники. Специалисты определяют, какими были обстоятельства пожара и какой ущерб он нанес.

Спасатели тушили пожар в одесском ТЦ / Фото ГСЧС области

Напомним, в результате массированного удара дронами по Одессе ночью 24 июля произошли пожары на известных локациях города. По меньшей мере 20 БпЛА налетели на Одессу, повредив гражданскую инфраструктуру: два этажа в жилой многоэтажке, на кровле, на торговых павильонах и АЗС. Также пострадали памятники архитектуры и известный Приморский бульвар. После атаки горел и известный во всей Украине рынок Привоз, где огонь разрушил торговые палатки.