Впоследствии выяснилось, что возгорание произошло в торговом центре "Атриум".
Смотрите также Конфликт в Ворохте: что известно о столкновении между местными и сотрудниками ГПСУ и ТЦК
Что произошло в Сумах
По словам главы ГВА Алексея Дрозденко, в результате ремонтных работ в торговом центре произошло срабатывание порошковой системы пожаротушения.
К месту были направлены подразделения ГСЧС.
До и после прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания происходила эвакуация посетителей и работников.
Предварительно, пострадал один работник ТЦ.
Напомним, что мощный пожар вспыхнул в Подольском районе Киева. Как рассказали в КГГА, случилось возгорание в двухэтажном складском здании. Ориентировочная площадь, которую охватило пламя, составляла 500 квадратных метров. На месте работало 14 единиц техники и 55 спасателей. По состоянию на 18:24 пожар ликвидировали.
Во время тушения спасатели обнаружили пострадавшего с подозрением на отравление продуктами горения и передали его медикам.