Информацию о возгорании в комментарии 24 Каналу подтвердили в ГСЧС. Там указали, что вспыхнуло складское помещение.
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Пожар в Киеве
Представитель ГСЧС Киева Павел Петров, рассказал, что пожар возник на улице Электриков.
Произошло возгорание двухэтажного складского здания с распространением на соседние склады. Ориентировочная площадь 500 квадратных метров,
– указали в пресс-службе.
На место уже прибыли спасатели. Продолжается ликвидация пожара. Отмечается, что жертв и пострадавших нет.
В Киеве вспыхнуло складское помещение / фото ГСЧС
К слову, в Киеве вечером 2 июля вспыхнул пожар в жилом комплексе "Республика". Там произошло возгорание на верхних этажах одной из многоэтажек. Местные жители писали, что это последствия взрыва генератора или аккумулятор зарядной станции на террасе дома