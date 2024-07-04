Інформацію про загоряння у коментарі 24 Каналу підтвердили в ДСНС. Там вказали, що спалахнуло складське приміщення.
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Пожежа у Києві
Речник ДСНС Києва Павло Петров, розповів, що пожежа виникла на вулиці Електриків.
Сталось загоряння двоповерхової складської будівлі з розповсюдженням на сусідні склади. Орієнтовна площа 500 квадратних метрів,
– вказали у пресслужбі.
На місце вже прибули рятувальники. Триває ліквідація пожежі. Зазначається, що жертв і постраждалих немає.
У Києві спалахнуло складське приміщення / фото ДСНС
До слова, у Києві ввечері 2 липня спалахнула пожежа в житловому комплексі "Республіка". Там сталося займання на верхніх поверхах однієї з багатоповерхівок. Місцеві жителі писали, що це наслідки вибуху генератора або акумулятор зарядної станції на терасі будинку