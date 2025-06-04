Инцидент произошел в городе Витербо близ Рима в среду, 4 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ANSA и La Repubblica.

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В лабораториях хранились легковоспламеняющиеся вещества

Сообщается, что пожар вспыхнул на крыше факультета сельского хозяйства. Впоследствии через обвал внутренней шахты он добрался до химической и генетической лабораторий, которые расположены ниже.

Там хранились легковоспламеняющиеся вещества, среди них – этанол и азотные протонные баллоны. В общем хранилищем рассчитано для сотен литров горючих материалов.

Пожар в итальянском университете: смотрите видео

Пожарные боролись с огнем несколько часов. Причина возгорания пока неизвестна.

Студентов, преподавателей и сотрудников эвакуировали. Вокруг университета установили границу безопасности радиусом 500 метров.

Предварительно, несколько человек получили отравление продуктами горения. К счастью, серьезных травм им удалось избежать.

Спастись удалось даже работнику, который был на крыше. Его сначала считали пропавшим без вести.

Над частью города нависло большое облако густого дыма, поэтому местным жителям приказали позакрывать окна.