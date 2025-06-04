Інцидент стався у місті Вітербо поблизу Риму у середу, 4 червня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ANSA та La Repubblica.

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У лабораторіях зберігалися легкозаймисті речовини

Повідомляється, що пожежа спалахнула на даху факультету сільського господарства. Згодом через обвал внутрішньої шахти він дістався до хімічної та генетичної лабораторій, які розташовані нижче.

Там зберігалися легкозаймисті речовини, серед них – етанол та азотні протонні балони. Загалом сховищем розраховане для сотень літрів горючих матеріалів.

Пожежа в італійському університеті: дивіться відео

Пожежники боролися з вогнем декілька годин. Причина загоряння наразі невідома.

Студентів, викладачів та співробітників евакуювали. Навколо університету встановили кордон безпеки радіусом 500 метрів.

Попередньо, декілька осіб отримали отруєння продуктами горіння. На щастя, серйозних травм їм вдалося уникнути.

Врятуватися вдалося навіть працівнику, який був на даху. Його спершу вважали зниклим безвісти.

Над частиною міста нависла велика хмара густого диму, тому місцевим жителям наказали позакривати вікна.