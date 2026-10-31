Возле аэропорта "Шереметьево" бушевал пожар: могла гореть нефтебаза "Роснефти"

Возле аэропорта "Шереметьево" вспыхнул пожар на фоне атаки БПЛА / Фото из соцсети
Утром 31 октября возле московского аэропорта "Шереметьево" разразился сильный пожар. В сети появились кадры, на которых видно черный столб дыма над аэропортом.
Сообщение о пожаре возле аэропорта появилось на фоне атаки беспилотников на Москву и Московскую область. Об этом пишет мониторинговый канал Exilenova+.
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Что могло вызвать пожар возле "Шереметьево"?
Возгорание могло произойти в результате падения сбитого дрона примерно в 2 километрах на север от аэропорта.
Очевидцы опубликовали многочисленные фото и видео, на которых виден густой черный дым, поднимающийся над местом происшествия.
Пожар возле московского аэропорта / Фото из сети
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Пожар возле аэропорта "Шереметьево": смотрите видео
Пожар был виден из разных районов российской столицы: смотрите видео
Столб дыма поднимался над аэропортом в Москве: смотрите видео
По данным издания Astra, эпицентр возгорания расположен непосредственно рядом со складом горюче-смазочных материалов комплекса "ТЗК Шереметьево".
Рядом с этим местом также расположена нефтебаза "Роснефти", на фоне которой фиксируются клубы дыма.
Отметим, что мэр Москвы Собянин сообщал, что с 11:00 до 13:00 на подлете к российской столице якобы перехватили 11 дронов, а позже сбили еще четыре цели.
Из-за опасности в подмосковном регионе объявили воздушную тревогу, которая затронула северные и западные районы.
В течение дня Росавиация несколько раз вводила в аэропорту "Шереметьево" план "Ковер".
К слову, в ночь на 31 октября украинские военные атаковали комбинат "Каменский" в Ростовской области России. Комбинат производит твердое ракетное топливо для российских реактивных систем залпового огня "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также авиационных боеприпасов. В результате ударов на предприятии вспыхнул пожар, повреждены четыре производственных цеха.
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