Возле аэропорта "Шереметьево" бушевал пожар: могла гореть нефтебаза "Роснефти"

Сообщение о пожаре возле аэропорта появилось на фоне атаки беспилотников на Москву и Московскую область. Об этом пишет мониторинговый канал Exilenova+.

Adv

популярные видео

Что могло вызвать пожар возле "Шереметьево"?

Возгорание могло произойти в результате падения сбитого дрона примерно в 2 километрах на север от аэропорта.

Очевидцы опубликовали многочисленные фото и видео, на которых виден густой черный дым, поднимающийся над местом происшествия.

Пожар возле московского аэропорта / Фото из сети

1 2 3 4 1 / 4

Пожар возле аэропорта "Шереметьево": смотрите видео

Пожар был виден из разных районов российской столицы: смотрите видео

Столб дыма поднимался над аэропортом в Москве: смотрите видео

По данным издания Astra, эпицентр возгорания расположен непосредственно рядом со складом горюче-смазочных материалов комплекса "ТЗК Шереметьево".

Рядом с этим местом также расположена нефтебаза "Роснефти", на фоне которой фиксируются клубы дыма.

Реклама

Отметим, что мэр Москвы Собянин сообщал, что с 11:00 до 13:00 на подлете к российской столице якобы перехватили 11 дронов, а позже сбили еще четыре цели.

Из-за опасности в подмосковном регионе объявили воздушную тревогу, которая затронула северные и западные районы.

В течение дня Росавиация несколько раз вводила в аэропорту "Шереметьево" план "Ковер".

К слову, в ночь на 31 октября украинские военные атаковали комбинат "Каменский" в Ростовской области России. Комбинат производит твердое ракетное топливо для российских реактивных систем залпового огня "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также авиационных боеприпасов. В результате ударов на предприятии вспыхнул пожар, повреждены четыре производственных цеха.