Біля аеропорту "Шереметьєво" вирувала пожежа: могла горіти нафтобаза "Роснефти"

Біля аеропорту "Шереметьєво" спалахнула пожежа на тлі атаки БпЛА / Фото з мережі
Вранці 31 жовтня біля московського аеропорту "Шереметьєво" спалахнула сильна пожежа. У мережі опублікували кадри чорного стовпу диму над летовищем.
Повідомлення про пожежу біля аеропорту з'явилося на тлі атаки безпілотників на Москву та область. Про це пише моніторинговий канал Exilenova+.
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Що могло спричинити пожежу біля "Шереметьєво"?
Займання могло статися внаслідок падіння збитого дрона приблизно за 2 кілометри на північ від летовища.
Очевидці опублікували численні фото та відео, на яких видно густий чорний дим, що підіймається над місцем події.
Пожежа біля московського аеропорту / Фото з мережі
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Пожежа біля аеропорту "Шереметьєво": дивіться відео
Пожежу було видно з різних районів російської столиці: дивіться відео
Стовп диму піднімався над аеропортом у Москві: дивіться відео
За даними видання Astra, епіцентр загоряння розташований безпосередньо поруч зі складом пально-мастильних матеріалів комплексу "ТЗК Шереметьєво".
Поблизу цієї локації також розташована нафтобаза "Роснефти", на тлі якої фіксують клуби диму.
Зауважимо, що мер Москви Собянін повідомляв, що з 11:00 до 13:00 на підльоті до російської столиці нібито перехопили 11 дронів, а пізніше збили ще чотири цілі.
Через небезпеку в підмосковному регіоні оголошували повітряну тривогу, яка зачепила північні та західні райони.
Протягом дня Росавіація вводила в "Шереметьєво" план "Килим" кілька разів.
До слова, у ніч проти 31 жовтня українські військові атакували комбінат "Каменський" у Ростовській області Росії. Комбінат виробляє тверде ракетне паливо для російських реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також авіаційних боєприпасів. Внаслідок ударів на підприємстві спалахнула пожежа, пошкоджено чотири виробничі цехи.
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